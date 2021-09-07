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В Індії зафіксували спалах смертельного вірусу Nipah: виявлено 11 заражень

Автор: Марія Кучерявець

В індійському штаті Керала зафіксували спалах смертельно небезпечного вірусу Nipah. Зараження виявили в 11 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NDTV.

За інформацією Міністерства охорони здоров'я штату, переносниками інфекції є фруктові кажани.

"Фруктові кажани живуть на певній географічній території. Якщо вони полетять в інші місця, природно, цей вірус може поширитися. У нас немає спеціального методу лікування цієї хвороби", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що окрім респіраторних симптомів, симптомами також є лихоманка, м'язові болі, головний біль, запаморочення і нудота.

Зазначено, що вірус Nipah може швидко передаватися від людини до людини.

Останній раз в Індії фіксували спалах цієї інфекції в Кералі і Західній Бенгалії, внаслідок чого майже 90% хворих померли.

Крім того, вірус виявили в 12-річного хлопчика в місті Кожикоде штату Керала, який згодом помер.

Місцева влада зазначає, що дана проблема має глобальний характер і в ряді інших країн, розташованих поблизу Індії, таких як Бангладеш, де неодноразово відбувалися спалахи цього вірусу.

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