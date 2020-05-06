В Індії зафіксували спалах COVID-19 серед поліцейських

В Індії зафіксували спалах коронавірусу серед поліцейських, які в кількості близько трьох мільйонів патрулюють міста держави з населенням у 1,3 мільярда людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Як повідомляється, сотні індійських поліцейських отримали позитивний результат на коронавірус в останні дні. При цьому близько 3 мільйонів правоохоронців стежать за дотриманням карантинних обмежень в країні.

"Близько 3 мільйонів поліцейських намагаються забезпечити, щоб переважна більшість з 1,3 мільярда людей в Індії залишалися вдома. При цьому телевізійні новини показують, як поліція б'є робітників, коли вони намагаються проїхатися міським транспортом, щоб дістатися до своїх місць проживання", - йдеться в повідомленні.

Влада штату Махараштра, який найбільш постраждав від коронавірусу, повідомила, що за останні тижні кількість інфікованих COVID-19 поліцейських майже подвоїлася.

Зазначимо, Індія перебуває на карантині з 25 березня. З початку пандемії країна підтвердила майже 50 000 випадків захворювання коронавірусом і близько 1694 випадків смерті.

Раніше РБК-Україна писало, що Індія зобов'язала всіх працівників державного і приватного секторів використовувати підтримуваний державою додаток для відстеження місця розташування.

Також повідомлялося, що в Індії 115 сімей відправили на карантин після того, як в одного з жителів президентського палацу підтвердили коронавірус.