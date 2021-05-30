В Індії зафіксували найнижчу кількість нових випадків COVID за півтора місяця

Індія 30 травня повідомила про найнижчий щоденний приріст нових інфекцій коронавірусу за 46 днів - 165 553 випадки. При цьому за останню добу кількість смертей досягла 3460.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на дані міністерства охорони здоров'я Індії.

Зазначимо, навесні Індія стала своєрідної "гарячою точкою" пандемії. Через штам коронавірусу із потрійною мутацією там щоденно фіксували "рекорди" за кількістю смертей та нових випадків коронавірусу.

В середині травня влада Індії визнала факт скидання в річку Ганг тіл жертв коронавірусу. Уряд пояснив таку тривожну практику бідністю та страхом людей перед хворобою у віддалених районах країни.

Останнім часом ситуація з коронавірусом у країні стабілізується.

При цьому паралельно з COVID-19 в Індії починається епідемія ще однієї хвороби - мукормікозу.

Мукормікоз поширений в Індії більше, ніж в інших країнах, в основному через велику кількість хворих на діабет. На сьогодні почастішали випадки виявлення мукормікозу у пацієнтів з COVID-19. Найбільш частими ознаками хвороби є некротичні ураження в носі і на небі, що викликають біль, лихоманку, і гнійні виділення з носа.