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У Індії зафіксували новий випадок зараження коронавірусом

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Хвороба була підтверджена у штаті Керала

У Індії зафіксували другий випадок захворювання новим видом коронавірусу, який поширюється світом після спалаху в китайському місті Ухань. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними індійської влади, черговий випадок зараження небезпечним вірусом було виявлено у південному штаті Керала. Хворий нещодавно відвідував Китай.

"У Кералі зафіксовано другий випадок захворювання коронавірусом. Пацієнт має історію подорожей з Китаю", - повідомили на індійському телебаченні.

Зазначається, що аналізи хворого були позитивними, тому його ізолювали в лікарні. Наразі пацієнт стабільний та перебуває під постійним наглядом лікарів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в індійському штаті Керала зафіксували перший випадок захворювання китайським коронавірусом. Захворювання було виявлено в індійського студента з південного штату Керала, який навчався в університеті міста Ухань.

Також РБК-Україна писало, що у світі зафіксовано перший випадок смерті від нового коронавірусу за межами Китаю. На Філіппінах від нового коронавірусу 2019-nCoV помер 44-річний чоловік. Інцидент стався у суботу, 1 лютого.

Крім того, у Китаї жертвами нового коронавірусу стали 304 людини. За минулу добу було виявлено 2590 нових випадків зараження. Так, загальна кількість хворих за останніми даними становить 14380 осіб.

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