В Індії виявили шість випадків нового штаму коронавірусу

Фото: лікар (РБК-Україна)

Щонайменше шість випадків захворювання новим штамом коронавірусу зафіксовані в Індії. Всі шестеро інфікованих нещодавно повернулися з Великобританії.

Про це повідомляє Outlook India.

Зокрема, троє, які заразилися новим штамом вірусу, виявлені в Бангалорі, двоє - у Хайдарабад і один - в Пуні.

"Було виявлено, що в загальній складності шість зразків, узятих у шести осіб, які повернулися з Великобританії, дали позитивний результат на новий, британський варіант геному (вірусу)", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що в період з 25 листопада по 23 грудня 2020 року близько 33 тисяч пасажирів прибули в різні індійські аеропорти Великобританії. Проби на коронавірус 114 з них були визнані позитивними.

Нагадаємо, у Лондоні і в двох графствах на південно-сході Англії - Ессексі і Кенті ввели четвертий рівень карантину.

Обмеження, введені в регіонах Британії, пов'язані із збільшенням захворюваності COVID-19, а також новим різновидом коронавірусу, який, імовірно, поширюється на 70% швидше.

Крім того, уряди Уельсу і Шотландії вводять локдаун на новорічні свята.