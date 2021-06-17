В Індії виявили перший випадок "зеленого грибка" у перехворівшого на COVID

Перший випадок захворювання "зеленим грибком" виявили у 34-річного чоловіка в індійському штаті Мадх'я-Прадеш. Перед цим пацієнт протягом двох місяців лікувався від коронавірусу, в нього було вражено 90% легень.

За словами лікарів, це ще один різновид грибкової хвороби: її інші види - "чорний", "білий" і "жовтий" грибок (мукормікоз) - вже виявлені у десятків тисяч людей.

"У чоловіка була виявлена ​​інфекція зеленого грибка (гриб роду Aspergillus) в легенях. Це перший випадок зеленого грибка в штаті Мадхья-Прадеш, але я не впевнений щодо всієї країни", - зазначив Інституту медичних наук Шрі Ауробіндо Раві Дозі.