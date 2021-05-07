В Індії другий день фіксують антирекорд по COVID: заразилися понад 414 тисяч осіб

В Індії другий день поспіль фіксують антирекорди по числу нових заражень коронавірусом. За вчора COVID-19 виявили у 414 188 осіб.
Про це повідомляє Reuters.
Також за вчора підтвердили 3915 летальних випадків в результаті захворювання COVID.
З початку пандемії в Індії заразилися вже 21,49 мільйона осіб, загальна кількість смертей досягло 234 тисяч 83. Лише на цьому тижні в країні зареєстровано 1,57 млн нових випадків і більш як 15 тисяч смертей.
Попередній антирекорд в Індії був зафіксований днем раніше - тоді заразилися 412 262 особи.
Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна готова поділитися з Індією киснем на тлі спалаху COVID-19.
При цьому жителів Індії закликають готуватися до нової хвилі коронавірусу.
Також РБК-Україна писало, що вчені просять уряд Індії надати інформацію про коронавірус.
Відзначимо, останнім часом в Індії щодня фіксують майже 400 тисяч заражень. Збільшення темпів поширення вірусу пов'язують, зокрема, з появою нового штаму COVID.