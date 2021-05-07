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В Індії другий день фіксують антирекорд по COVID: заразилися понад 414 тисяч осіб

Новость на русском → Індія, П'ятниця 07 травня 2021 08:50
В Індії другий день фіксують антирекорд по COVID: заразилися понад 414 тисяч осіб Фото: ситуація в Індії продовжує погіршуватися (Getty Images)
Автор: Ігор Литвиненко

В Індії другий день поспіль фіксують антирекорди по числу нових заражень коронавірусом. За вчора COVID-19 виявили у 414 188 осіб.

Про це повідомляє Reuters.

Також за вчора підтвердили 3915 летальних випадків в результаті захворювання COVID.

З початку пандемії в Індії заразилися вже 21,49 мільйона осіб, загальна кількість смертей досягло 234 тисяч 83. Лише на цьому тижні в країні зареєстровано 1,57 млн ​​нових випадків і більш як 15 тисяч смертей.

Попередній антирекорд в Індії був зафіксований днем ​​раніше - тоді заразилися 412 262 особи.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна готова поділитися з Індією киснем на тлі спалаху COVID-19.

При цьому жителів Індії закликають готуватися до нової хвилі коронавірусу.

Також РБК-Україна писало, що вчені просять уряд Індії надати інформацію про коронавірус.

Відзначимо, останнім часом в Індії щодня фіксують майже 400 тисяч заражень. Збільшення темпів поширення вірусу пов'язують, зокрема, з появою нового штаму COVID.

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