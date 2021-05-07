В Індії другий день фіксують антирекорд по COVID: заразилися понад 414 тисяч осіб

В Індії другий день поспіль фіксують антирекорди по числу нових заражень коронавірусом . За вчора COVID-19 виявили у 414 188 осіб.

Про це повідомляє Reuters .

Також за вчора підтвердили 3915 летальних випадків в результаті захворювання COVID.

З початку пандемії в Індії заразилися вже 21,49 мільйона осіб, загальна кількість смертей досягло 234 тисяч 83. Лише на цьому тижні в країні зареєстровано 1,57 млн ​​нових випадків і більш як 15 тисяч смертей.

Попередній антирекорд в Індії був зафіксований днем ​​раніше - тоді заразилися 412 262 особи.