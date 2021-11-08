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В Індії спалах небезпечної хвороби. Вірус переносять комарі

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Індія, Понеділок 08 листопада 2021 20:06
В Індії спалах небезпечної хвороби. Вірус переносять комарі Фото: в Індії спалах вірусу Зіка (freepik.com)
Автор: Дмитро Левицький

В Індійському штаті Уттар-Прадеш стався спалах небезпечної хвороби. У місті Канпур вже зареєстровано 89 випадків зараження вірусом Зіка, який переносять комарі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на India Today.

Перший випадок зараження вірусом Зіка також зареєстрували у місті Каннаудж. Там хворобу підтвердили у 45-річного чоловіка з села Касамау. Наразі у постраждалих від спалаху вірусу районах проводять інформаційну кампанію.

Як зазначає видання, у більшості пацієнтів хвороба протікає безсимптомно, але серед інфікованих багато молодих людей. Наразі виявлено 19 заражених пацієнтів віком від 4 до 20 років.

Міністр охорони здоров'я Джай Пратап Сінгх розповів про те, що владою було вжито швидкі дії для зупинки поширення вірусу Зіка. За його словами, спалах хвороби розпочався з табору авіабази Канпур Чакері. Всі люди, які контактували з першим інфікованим, заразилися вірусом Зіка.

"Департамент охорони здоров’я перебуває в бойовій готовності та вживаються необхідні заходи щодо обмеження вірусу в ураженому регіоні", - заявив міністр.

Вірус Зіка поширюється через комарів. Цей вірус викликається укусом комара виду Aedes aegypti. У лютому 2016 року ВООЗ визнала цю хворобу такою, що може чинити серйозний вплив на здоров'я населення і може швидко поширюватися в міжнародних масштабах.

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Індія Вірус Зіка
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