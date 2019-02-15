В Індії зросла кількість загиблих в результаті нападу на військових

В результаті вибуху в Індії загинули 40 військових

В Индии возросло чило жертв в результате нападения на военнослужащих на юге штата Кашмир. Об этом сообщается РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Известно о 40 погибших военных в результате взрыва машины, протаранившей автобус с силовиками. Взрыв произошел на трассе Сринагар - Джамму, примерно в 20 км от главного города в управляемом Индией Кашмире, Сринагар. Автобус следовал в составе колонны.

"Машина с 300-350 кг взрывчатки ударила по колонне из примерно 70 автомобилей, перевозивших около 2500 военнослужащих в Кашмирскую долину. Террорист-смертник обогнал колонну и врезался в автобус с 44 военнослужащими на борту", - говорится в сообщении.

По данным индийский властей, число погибших может возрасти, поскольку еще десятки военных серьезно ранены.

Ответственность за теракт взяла на себя пакистанская исламистская группа "Джаиш-э-Мухаммад".

Напомним, в Иране около военной базы в городе Чабахар в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке страны произошел взрыв. В результате нападения террориста-смертника на автобус с военнослужащими Корпус Стражей Исламской революции погибли более 41 военный, еще 20 человек пострадали. Предположительно, взрыв устроил террорист-смертник.