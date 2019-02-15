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В Індії зросла кількість загиблих в результаті нападу на військових

Новини » Надзвичайні події    15.02.2019 - 02:19
В Індії зросла кількість загиблих в результаті нападу на військових
Фото: місце напади на військових в Індії (twitter.com MehboobaMufti)

В результаті вибуху в Індії загинули 40 військових

В Індії зросла кількість жертв в результаті нападу на військовослужбовців на півдні штату Кашмір. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Відомо про 40 загиблих військових в результаті вибуху машини, яка протаранила автобус з силовиками. Вибух стався на трасі Срінагар - Джамму, приблизно за 20 км від головного міста в керованому Індією Кашмірі, у Срінагарі. Автобус рухався у складі колони.

"Машина з 300-350 кг вибухівки вдарила по колоні з приблизно 70 автомобілів, що перевозили близько 2500 військовослужбовців в долину Кашмирскую. Терорист-смертник обігнав колону і врізався в автобус з 44 військовослужбовцями на борту", - йдеться в повідомленні.

За даними індійської влади, кількість загиблих може зрости, оскільки ще десятки військових серйозно поранені.

Відповідальність за теракт взяла на себе пакистанська ісламістська група "Джаіш-е-Мухаммад".

Нагадаємо, в Ірані біля військової бази в місті Чабахар в провінції Систан і Белуджистан на південному сході країни стався вибух. В результаті нападу терориста-смертника на автобус з військовослужбовцями Корпус Вартових Ісламської революції загинули понад 41 військовий, ще 20 осіб постраждали. Імовірно, вибух влаштував терорист-смертник.

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