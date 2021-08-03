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В Індії у вакцинованих лікарів фіксують потрійне зараження коронавірусом

Автор: Анастасія Рокитна

В Індії двоє лікарок тричі заразились коронавірусом. Вони були вакциновані від COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Times of India.

61-річна лікарка з Делі вперше захворіла на коронавірус в серпні 2020 року, перебіг хвороби був безсимптомним. Ще раз їй підтвердили наявність інфекції в організмі у квітні 2021 року. На той момент вона вже отримала дві дози вакцини.

Третій раз позитивний ПЛР-тест жінка отримала менше ніж через місяць, і їй потрібна була госпіталізація. Другий раз жінка була інфікована варіантом "Альфа" (британським), а третій раз - варіантом "Дельта" (індійським).

В Мумбаї виявили потрійне зараження коронавірусом у жінки 26 років, яка працює лікарем у госпіталі для лікування пацієнтів з COVID-19.

Вперше вона заразилася в червні 2020 року, потім в травні 2021 року, незабаром після отримання двох доз вакцини, а третій раз коронавірусна інфекція була підтверджена у неї в липні.

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COVID-19Індія