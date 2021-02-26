В Індії тисячі людей стали учасниками тесту, думаючи що отримують COVID-вакцину

В індійському місті Бхопал розгорівся скандал, пов'язаний з вакцинацією від коронавірусу. Тисячі людей стали учасниками тесту, думаючи що отримують щеплення від COVID-19.

Як повідомляється, кілька днів тому в місто приїхав фургон, в якому всім охочим пропонували пройти вакцинацію від коронавірусу і отримати за це 750 рупій (10 доларів). Однак пізніше з'ясувалося, що на людях проводили дослідження однієї з вакцин вітчизняного виробництва.

Наголошується, що препарат отримала лише половина випробовуваних, іншим ввели звичайний фізрозчин. Деякі з них допустили, що їм могли пояснити відразу все правильно, просто вони не змогли цього зрозуміти.