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В Індії понад 300 людей госпіталізували через невідому хворобу

Індія, Понеділок 07 грудня 2020 09:42
В Індії понад 300 людей госпіталізували через невідому хворобу
Фото: госпіталізація в Індії (Prashant Nakwe)
Автор: РБК-Україна

В Індії 315 громадян госпіталізували з симптомами недіагностованого захворювання. Один житель південного міста Елуру (штат Андхра-Прадеш) помер від невідомої хвороби.

Про це повідомляє газета The Hindu.

Видання зазначає, що жителі з симптомами невідомої хвороби стали надходити в лікарні в суботу. До вечора неділі їх число досягло 315.

Зазначено, що серед пацієнтів - 46 дітей і 70 жінок.

Медики інформують, що у хворих спостерігаються непритомність, запаморочення, головний біль і симптоми епілепсії. У більшості стан залишається стабільним. Результати тестів на коронавірус у пацієнтів виявилися негативними.

"Збудник хвороби не виявлено. Зразки води, продуктів харчування і крові хворих відправлені для аналізу в лабораторію судово-медичної експертизи", - цитує газета представників місцевих органів охорони здоров'я.

Не виключено, що сталося масове зараження у результаті забруднення повітря або через вживання недоброякісних продуктів.

Нагадаємо, в кінці листопада Всесвітня організація охорони здоров'я зафіксувала рекордну кількість нових випадків зараження коронавірусом у світі. За 28 листопада повідомили про хворобу 747 082 людини.

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