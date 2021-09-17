В Індії за добу зробили понад 20 млн щеплень від COVID

У п'ятницю, 17 вересня, в Індії зробили понад 20 млн щеплень від коронавірусу. Причиною стало бажання громадян відзначити таким чином день народження прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Попередній рекорд з вакцинації в Індії був встановлений 27 серпня, коли прищепилися понад 13 млн осіб.

Індійська влада має намір вакцинувати все доросле населення країни до кінця 2021 року. На цей час вакциновано понад 787 млн осіб.

Згідно з офіційними даними, більша частина населення Індії, що має право на вакцинацію, - близько 594 мільйонів чоловік - отримали принаймні одне щеплення. Але лише близько 20% дорослих були повністю щеплені з початку кампанії в січні.