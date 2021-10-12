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В Індії дозволили вакцинувати проти коронавірусу дітей від 2 років препаратом Covaxin

Автор: Дмитрий Кузнецов

Регулятор Індії видав дозвіл компанії Bharat Biotech на екстрене використання її вакцини від коронавірусу Covaxin для дітей від 2 до 18 років. Інтервал між першим і другим щепленням складе 20 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету India Today.

"Профільний комітет рекомендував видати дозвіл на екстрене використання препарату (Covaxin - ред.) для вакцинації громадян у віковій групі від 2 до 18 років", - цитує видання заяву комітету профільних експертів (SEC) по COVID-19 при Генеральному контролері ліків Індії.

Регулятор зазначив, що проміжок між щепленням першим і другим компонентом препаратів складе 20 днів.

Нагадаємо, раніше індійська компанія Bharat Biotech заявила про високої ефективності своєї вакцини від коронавірусу Covaxin від важких форм хвороби і штаму "Дельта".

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