В Індії дозволили вакцинувати проти коронавірусу дітей від 2 років препаратом Covaxin

Регулятор Індії видав дозвіл компанії Bharat Biotech на екстрене використання її вакцини від коронавірусу Covaxin для дітей від 2 до 18 років. Інтервал між першим і другим щепленням складе 20 днів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету India Today.
"Профільний комітет рекомендував видати дозвіл на екстрене використання препарату (Covaxin - ред.) для вакцинації громадян у віковій групі від 2 до 18 років", - цитує видання заяву комітету профільних експертів (SEC) по COVID-19 при Генеральному контролері ліків Індії.
Регулятор зазначив, що проміжок між щепленням першим і другим компонентом препаратів складе 20 днів.
Нагадаємо, раніше індійська компанія Bharat Biotech заявила про високої ефективності своєї вакцини від коронавірусу Covaxin від важких форм хвороби і штаму "Дельта".