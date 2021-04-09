В Індії розслідують всі випадки тромбозу після COVID-вакцинації, навіть легкі, - ЗМІ

В Індії урядова група експертів розслідує будь-які випадки згортання крові, - навіть легкі, - як побічні ефекти від двох вакцин проти COVID-19, що використовують у країні. Наразі там використовують препарат від AstraZeneca, який виробляється Інститутом сироватки крові і відомий під брендом Covishield, та вакцину, розроблену компанією Bharat Biotech під назвою COVAXIN.
Про це повідомляє 9 квітня фінансове видання "Mint" з посиланням на двох людей, знайомих із ситуацією, передає Reuters.
Розслідування здійснюється після того, як європейський регулятор з медичних препаратів (ЕМА) заявив у середу, що виявив можливий зв'язок між вакциною AstraZeneca та рідкісними проблемами зі згортанням крові у дорослих. При цьому там повторили думку, що переваги вакцини все ще перевищують ризики.
"Ми розглядаємо побічні ефекти згустків крові, які спостерігались у людей, що отримували щеплення вакцинами Covishield і Covaxin, навіть якщо це був легкий випадок", - заявило джерело Mint.
Співрозмовник додав, що звіт про це, ймовірно, буде готовий до наступного тижня.
Нагадаємо, 9 квітня стало відомо, що Європейський регулятор з медичних препаратів (EMA) розглядає можливі зв'язки між вакциною Johnson & Johnson проти коронавірусу та виникненням тромбів. Наразі відомо про чотири випадки тромбозу після використання препарату.
Раніше у США тимчасово закрили два центру вакцинації проти коронавірусу Johnson & Johnson - в Північній Кароліні і Колорадо. Після введення вакцини у деяких пацієнтів спостерігалися несприятливі наслідки.