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В Індії розслідують всі випадки тромбозу після COVID-вакцинації, навіть легкі, - ЗМІ

Автор: Андрій Василюк

В Індії урядова група експертів розслідує будь-які випадки згортання крові, - навіть легкі, - як побічні ефекти від двох вакцин проти COVID-19, що використовують у країні. Наразі там використовують препарат від AstraZeneca, який виробляється Інститутом сироватки крові і відомий під брендом Covishield, та вакцину, розроблену компанією Bharat Biotech під назвою COVAXIN.

Про це повідомляє 9 квітня фінансове видання "Mint" з посиланням на двох людей, знайомих із ситуацією, передає Reuters.

Розслідування здійснюється після того, як європейський регулятор з медичних препаратів (ЕМА) заявив у середу, що виявив можливий зв'язок між вакциною AstraZeneca та рідкісними проблемами зі згортанням крові у дорослих. При цьому там повторили думку, що переваги вакцини все ще перевищують ризики.

"Ми розглядаємо побічні ефекти згустків крові, які спостерігались у людей, що отримували щеплення вакцинами Covishield і Covaxin, навіть якщо це був легкий випадок", - заявило джерело Mint.

Співрозмовник додав, що звіт про це, ймовірно, буде готовий до наступного тижня.

Нагадаємо, 9 квітня стало відомо, що Європейський регулятор з медичних препаратів (EMA) розглядає можливі зв'язки між вакциною Johnson & Johnson проти коронавірусу та виникненням тромбів. Наразі відомо про чотири випадки тромбозу після використання препарату.

Раніше у США тимчасово закрили два центру вакцинації проти коронавірусу Johnson & Johnson - в Північній Кароліні і Колорадо. Після введення вакцини у деяких пацієнтів спостерігалися несприятливі наслідки.

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