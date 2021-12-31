В Індії просять повного схвалення вакцини Covishield

Індійський інститут сироватки подав заявку до регулятора лікарських засобів країни і в Міністерство охорони здоров'я на повне схвалення своєї вакцини від COVID Covishield. В уряду країни тепер достатньо даних для розгляду питання про повний дозвіл препарату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Компанія Serum Institute, яка виробляє вакцину COVID-19 компанії AstraZeneca під торговою маркою Covishield, поставила в Індію більше ніж 1,25 мільярда доз цієї вакцини.

Компанія Serum Institute, яка також є найбільшим у світі виробником вакцин, отримала дозвіл на екстрене використання препарату Covishield в Індії на початку року.

Досі в країні домінували вакцина Covishield і інактивована вакцина covaxin компанії Bharat Biotech.