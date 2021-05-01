В Індії під час пожежі в лікарні загинуло 15 COVID-хворих

Лікарня, в якій сталась пожежа призначена для лікування хворих на коронавірус.Вогонь спалахнув на першому поверсі чотириповерхової будівлі, його ліквідували через годину.

За словами поліцейського Раджендрасіна Чудасами, п'ятдесятьох інших хворих на COVID врятували співробітники медзакладу та рятувальники.

Причина загоряння з'ясовується