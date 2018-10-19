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В Індії потяг в'їхав у натовп людей

Новини » Надзвичайні події    19.10.2018 - 18:29
Фото: (ANI/Twitter.com)
Фото: (ANI/Twitter.com)

Кількість жертв може перевищити 50 осіб

В індійському місті Амристар на північно-заході країни поїзд в'їхав у людей, що стояли на залізничних коліях. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на портал First Post.

Наголошується, що кількість жертв може перевищити 50 осіб. ЗМІ повідомляють, що у залізничних шляхів зібралися більше тисячі осіб.

Повідомляється, що люди спостерігали за спалюванням опудала демона Равани з індійських міфів, вони не бачили, що наближається поїзд.


Нагадаємо, 10 листопада в індійському штаті Уттар-Прадеш при сходженні з рейок пасажирського поїзда загинули не менше семи осіб. Інцидент стався поблизу міста Харчандпур. З рейок зійшли вісім вагонів. Сім людей загинули, ще дев'ять серйозно поранені. Загальна кількість постраждалих - не менше 30 людей. Всіх поранених направили в окружний госпіталь.

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