В Індії потяг в'їхав у натовп людей

Фото: (ANI/Twitter.com)

Кількість жертв може перевищити 50 осіб

В індійському місті Амристар на північно-заході країни поїзд в'їхав у людей, що стояли на залізничних коліях. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на портал First Post.

Наголошується, що кількість жертв може перевищити 50 осіб. ЗМІ повідомляють, що у залізничних шляхів зібралися більше тисячі осіб.



Повідомляється, що люди спостерігали за спалюванням опудала демона Равани з індійських міфів, вони не бачили, що наближається поїзд.

Amritsar train accident video pic.twitter.com/hb9Q3f9qL6 — Satinder pal singh (@SATINDER_13) October 19, 2018



Нагадаємо, 10 листопада в індійському штаті Уттар-Прадеш при сходженні з рейок пасажирського поїзда загинули не менше семи осіб. Інцидент стався поблизу міста Харчандпур. З рейок зійшли вісім вагонів. Сім людей загинули, ще дев'ять серйозно поранені. Загальна кількість постраждалих - не менше 30 людей. Всіх поранених направили в окружний госпіталь.