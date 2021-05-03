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В Індії партія прем'єр-міністра втрачає позиції на виборах: провалив боротьбу з COVID-19

Автор: Наталья Скороход

В Індії правляча партія прем'єр-міністра моді втрачає позиції на виборах. Вона програла вибір у штаті Західна Бенгалія.

Про це пише Reuters.

Дін-міністр Індії.

Моді Бхаратія Джаната (БДП) критикували за те, що він прим'єр-міністр зосередився на виборах замість того, щоб зробити пандемію своїм головним пріоритетом.

Нагадаємо, в Індії фіксують рекордну смертність від коронавірусу. Система охорони здоров'я країни нездатна впоратися з величезним навантаженням.

Раніше повідомлялося, що індійський штам коронавірусу з'явився вже в Польщі. Він небезпечний тим, що є більш заразним і несприйнятливим до вакцин.

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