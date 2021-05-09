В Індії паралельно з коронавірусом починається епідемія ще однієї хвороби

Як повідомляє видання, хвороба, яку іноді називають "чорною цвіллю", часто зустрічається серед пацієнтів з COVID-19 або серед тих, хто одужав після коронавірусу.

Індійський лікар Акша Наїр з Мумбаї розповів, що зростання захворюваності на мукоромікоз може бути викликане використанням стероїдів при лікуванні важких форм коронавірусу.

Стероїди знижують запалення в легенях, але в той же час вони знижують імунітет і можуть підняти рівень цукру в крові. Мукоромікозом хворіють приблизно через 12-15 днів після одужання від COVID-19.

Мукоромікоз - це захворювання, яке рідко зустрічається, його ознаками є некротичні ураження в носі і на піднебінні, що викликають біль і лихоманку. Крім того, можливі симптоми з боку центральної нервової системи, пацієнти скаржаться на набрякання і біль в очах.

Воно смертельно небезпечно для хворих на діабет а також для хворих на ВІЛ/СНІД і рак. Смертність від мукоромікозу може досягати 50%, повідомляє BBC.