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В Індії від отруєння алкоголем померло загинуло 40 осіб


Саморобний алкоголь містив токсичний метанол

На севере Индии после отравления самодельным алкоголем погибли 39 человек, еще 20 оказались в больнице. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Старший сотрудник полиции Ашока Кумара рассказал, что произошло 2 смертельных инцидентах. Один проходил в штате Уттар-Прадеш, где погибло 26 человек, другой в соседнем штате Уттаракханд, где погибло 13 человек. Правоохранители установили, что самодельный алкоголь содержал токсичный метанол.

Также сообщается, что полиция задержала 8 подозреваемых по делу. Властью обоих штатов временно был отстраненно от службы 35 чиновников, среди которых 12 полицейских.

Случаи отравления некачественным алкоголем в Индии не являются редкими. Поскольку многие жители не могут себе позволить лицензированные напитки, они часто покупают нелегальное спиртное, куда добавляют химикаты.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Индии поезд сошел с рельсов, есть погибшие. По предварительным данным, причиной инцидента стал излом рельса на конце железнодорожной станции, через это перевернулись три вагона.

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