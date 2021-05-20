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В Індії оголосили епідемію нової хвороби в двох штатах

Автор: Анастасія Рокитна

Влада індійських штатів Раджастан і Телангана оголосила про епідемії мукормікозу на тлі складної ситуації з коронавірусом. У штаті Раджастан налічується близько 100 пацієнтів з цим захворюванням.

Про це повідомляє The New Indian Express.

У повідомленні, підписаному головним міністром охорони здоров'я Раджастана Ахілом Аророю, повідомляється, що створено спеціальне відділення в державній лікарні Савай Ман Сінгха.

"Кількість хворих на мукормікоз в штаті продовжує зростати через вплив COVID-19. Мукормікоз проявляється як побічний ефект COVID-19. Повідомляється про епідемію і захворювання, що підлягає реєстрації по всьому штату", - йдеться в повідомленні.

Більшість хворих проживали в районі міст Джайпур, Джодхпур, Сирохи і Кота. Як зазначив голова МОЗ штату Телангана Срініваса Рао, на території цього штату також оголошується епідемія мукормікозу.

Мукоромікоз - це захворювання, яке рідко зустрічається, його ознаками є некротичні ураження в носі і на піднебінні, що викликають біль і лихоманку. Крім того, можливі симптоми з боку центральної нервової системи, пацієнти скаржаться на набрякання і біль в очах.

Воно смертельно небезпечно для хворих на діабет а також для хворих на ВІЛ/СНІД і рак.

Нагадаємо, 18 травня в Індії зафіксували новий рекорд за кількістю жертв COVID за добу.

Зазначимо, ВООЗ оголосила індійський варіант COVID глобальною загрозою.

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