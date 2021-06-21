В Індії виявили новий варіант індійського штаму коронавірусу

В індійському штаті Махараштра виявили поширення нового варіанту індійського штаму коронавірусу. Він отримав назву "дельта плюс".
Всього було виявлено 20 випадків зараження новою мутацією в чотирьох районах штату.
МОЗ Індії повідомив, що новий штам, скоріше, викликає інтерес у дослідників, і поки не переведений в категорію мутацій, що викликають заклопотаність.
Водночас глава Всеіндійського інституту медичних наук Рандіпа Гулерії пояснив, що відбулася мутація могла змінити властивості вірусу "в частині заразності" і за його поведінкою необхідно спостерігати протягом декількох тижнів.
Дельта - варіант коронавірусу був виявлений в Індії в жовтні минулого року. З того часу він поширився в багато інших країн, зокрема Європи.
Нагадавши, в Індії виявили перший випадок "зеленого грибка" у перехворілого COVID.
Раніше стало відомо, що паралельно з COVID-19 в країні починається епідемія ще однієї хвороби-мукоромікозу.