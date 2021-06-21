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В Індії виявили новий варіант індійського штаму коронавірусу

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Індій, Понеділок 21 червня 2021 03:21
В Індії виявили новий варіант індійського штаму коронавірусу Фото: мутація отримала назву "дельта плюс".(pexels)
Автор: Даша Харченко

В індійському штаті Махараштра виявили поширення нового варіанту індійського штаму коронавірусу. Він отримав назву "дельта плюс".

Про це повідомляє The Hindustan Times.

Всього було виявлено 20 випадків зараження новою мутацією в чотирьох районах штату.

МОЗ Індії повідомив, що новий штам, скоріше, викликає інтерес у дослідників, і поки не переведений в категорію мутацій, що викликають заклопотаність.

Водночас глава Всеіндійського інституту медичних наук Рандіпа Гулерії пояснив, що відбулася мутація могла змінити властивості вірусу "в частині заразності" і за його поведінкою необхідно спостерігати протягом декількох тижнів.

Дельта - варіант коронавірусу був виявлений в Індії в жовтні минулого року. З того часу він поширився в багато інших країн, зокрема Європи.

Нагадавши, в Індії виявили перший випадок "зеленого грибка" у перехворілого COVID.

Раніше стало відомо, що паралельно з COVID-19 в країні починається епідемія ще однієї хвороби-мукоромікозу.

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