В Індії виявили новий небезпечний вірус у кажанів: немає ліків та вакцини

Йдеться про смертельний для людини вірус Ніпах (Nipah virus). У дослідженні говориться, що вперше він був виявлений у двох видів кажанів в Махараштрі вченими з Національного Інституту вірусології в Пуне (Індія).

Вірус відомий тим, що зазвичай з'являється у кажанів, але передається людині. Всесвітня організація охорони здоров'я включила його в першу десятку найнебезпечніших вірусів. Вперше він був зареєстрований в індійському штаті Західна Бенгалія в 2001 і 2007 роках, а пізніше в 2018 і 2019 роках в штаті Керала.

Вірус передається людям через фрукти, на які потрапила слина хворої тварини. Від нього немає ліків або вакцини, а рівень смертності дуже високий. Дослідники відзначають, що смертність від нього становить від 65 до 100%.

З весни 2020 року дослідники за допомогою мереж зловили 65 кажанів видів Rousettus leschenaultii і Pipistrellus Pipistrellus, які мешкають в Махабалешварі, штаті Махараштра. В результаті вони виявили у них позитивний результат на РНК NiV і антитіла до вірусу Ніпах.

"Спалахи, високий рівень смертності, передача від людини до людини і відсутність ефективних вакцин / противірусних препаратів викликають в Індії серйозну заклопотаність, оскільки місця скупчення кажанів дуже поширені в районах, де проживає багато людей", - йдеться в дослідженні.

Дослідники відзначають, що це відкриття потрібно вивчати, оскільки тварин було спіймано мало для більш ретельних аналізів.