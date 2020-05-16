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В Індії в ДТП загинули 23 мігранти на шляху додому

Новини » В світі     16.05.2020 - 11:13
В Індії в ДТП загинули 23 мігранти на шляху додому
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Також 35 людей отримали травми

У дорожньо-транспортній пригоді (ДТП) в Індії загинули щонайменше 23 мігранти на шляху додому. Постраждали 35 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Як зазначається, вантажівка, забита робітниками-мігрантами, що намагалися дістатися до своїх віддалених будинків на тлі загальнонаціонального карантину, введеного через пандемію коронавірусу, розбилася в північній Індії у суботу.

"Аварія сталася до світанку, коли вантажівка зіткнулася з іншою вантажівкою, яка була припаркована біля придорожньої їдальні в районі Аурайя штату Уттар-Прадеш. Рятувальна операція майже завершена, 23 людини загинули в результаті аварії. 20 осіб отримали серйозні травми, в той час як решта отримали легкі поранення", - повідомила влада штату.

Мігранти були родом зі штатів Біхар, Джаркханд і Західна Бенгалія.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Індії 122 млн людей втратили роботу через карантин. Рівень безробіття в країні перебуває на рекордно високому рівні - 27,1%. У порівнянні з США ці показники в чотири рази вище.

Також РБК-Україна писало, що Індія зобов'язала всіх працівників державного і приватного секторів використовувати підтримуваний державою додаток для відстеження місця розташування.

Автор: Майксим Зайченко

Теги Новини України ДТПІндія
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