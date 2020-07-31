В Індії за день коронавірусом заразилися майже 55 тисяч осіб

В Індії зареєстрували рекордне з початку пандемії число нових хворих на коронавірус. За минулу добу заразилися 54,9 тисяч осіб.

Про це повідомляється на сайті індійського міністерства охорони здоров'я і добробуту сім'ї.

Індія демонструє рекордні показники захворюваності на COVID-19 вже другий день. Напередодні добовий приріст хворих склав 52,2 тисячі. Раніше найбільший стрибок числа інфікованих був зафіксований 27 липня - 49,9 тисяч.

За добу померло 783 людини. Загальна кількість летальних випадків в країні досягла 38,8 тисяч.

У лідерах за кількістю заражених - штати Махараштра (411,7 тисяч хворих) і Тамілнад (239,9 тисяч хворих), а також національний столичний округ Делі (134,4 тисячі хворих).

Загальне число заражених з початку пандемії в Індії становить 1 млн 643 тисячі осіб.

Нагадаємо, перша смерть від коронавірусу в Індії була зареєстрована на початку березня.

Через місяць Індія перейшла в режим повної ізоляції: закрилися кордони між штатами, округами і районами.

На початку липня Індія продовжила заборону на здійснення міжнародних авіарейсів.