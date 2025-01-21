Инаугурация Трампа и задержание генералов, за провал обороны Харьковской области: новости за 20 января

После инаугурации 20 января 2025 года Дональд Трамп официально стал президентом США. А СБУ и ГБР задержали генералов за провал обороны на Харьковщине в 2024 году.

Более подробно о том, что произошло в понедельник, 20 января - в материале РБК-Украина .

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Как рассказали РБК-Украина источники, речь идет о первом заместителе главы Минздрава Сергее Дуброве.

По данным полицейских, в течение нескольких месяцев фигуранты следили за распорядком дня и передвижением потенциальной жертвы, снимали квартиру в том же жилом комплексе, а для того, чтобы оставаться незамеченными, постоянно меняли машины. Правоохранители задержали сообщников, когда они покупали пистолет, которым планировали убить чиновника. Им грозит пожизненное лишение свободы.

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По словам вице-премьера Ольги Стефанишиной, это означает, что государственные реестры снова готовы работать. Уже состоялся финальный шаг - актуализация данных внесенных за время восстановления, чем уже занимаются специалисты исполнительной службы и частные исполнители. Она отметила, что данные украинцев не были потеряны.

Также кибератака повлияла на то, что будут внедрены системные изменения.

Официально президент США. Что сказал Трамп на инаугурации и упомянул ли Украину

После инаугурации 20 января 2025 года Дональд Трамп официально стал президентом США. На церемонии он пообещал, что в Америке начнется "золотой век", очертил главные приоритеты своей администрации, но не упомянул предвыборное обещание способствовать скорейшему завершению войны в Украине.

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По информации источников РБК-Украина, речь идет о Борисе Лебедцове. Согласно материалам дела, чиновник заключил с коммерческим предприятием дополнительное соглашение о закупке компьютеров для центрального аппарата министерства без обоснований, согласований и вопреки законодательству.

Сейчас Лебедцову сообщено о подозрении. Ему грозит от 2 двух до 5 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности.

СБУ и ГБР задержали генералов за провал обороны на Харьковщине в 2024 году

По материалам дела, фигурантами являются бригадный генерал, который занимал должность командующего оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Харьков", генерал-лейтенант, который был командиром 125-й отдельной бригады Теробороны ВСУ и полковник, который ранее возглавлял 415-й батальон этого соединения. По данным СБУ, эти лица не обеспечили надлежащую защиту Харьковщины во время наступления врага в мае 2024 года.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.