RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Імпортозаміщення" РФ зазнає чергового фіаско. ГУР оприлюднило новий доказ

Фото: у російському К-52 знайшли мікросхеми США (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

В озброєнні та військовій техніці Росії використовується мікроелектроніка, вироблена в США. Це є черговим доказом неефективності російського "імпортозаміщення".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Головного управляння розвідки.

Мікросхеми іноземного виробництва українські розвідники знайшли в російських комплексах ППО "Панцир", ударних гелікоптерах Ка-52 "Алігатор" та крилатих ракетах Х-101.

"Іноземні електронні компоненти у захопленій ворожій техніці, ще раз доводять "ефективність" російського "імпортозаміщення" та підкреслюють повну залежність країни-агресора від західних технологій", - розповіли в розвідці.

Як повідомлялося, раніше в Кремлі назвали термін "імпортозаміщення" принизливим і запропонували замінити на "технологічну незалежність".

Нагадаємо, українські десантники 27 травня "приземлили" російський гелікоптер Ка-52, який називають "Алігатором". Його знищили в Харківській області із застосуванням переносного зенітно-ракетного комплексу "Перун".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні