"Імпортозаміщення" РФ зазнає чергового фіаско. ГУР оприлюднило новий доказ

В озброєнні та військовій техніці Росії використовується мікроелектроніка, вироблена в США. Це є черговим доказом неефективності російського "імпортозаміщення".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Головного управляння розвідки.
Мікросхеми іноземного виробництва українські розвідники знайшли в російських комплексах ППО "Панцир", ударних гелікоптерах Ка-52 "Алігатор" та крилатих ракетах Х-101.
"Іноземні електронні компоненти у захопленій ворожій техніці, ще раз доводять "ефективність" російського "імпортозаміщення" та підкреслюють повну залежність країни-агресора від західних технологій", - розповіли в розвідці.
Як повідомлялося, раніше в Кремлі назвали термін "імпортозаміщення" принизливим і запропонували замінити на "технологічну незалежність".
Нагадаємо, українські десантники 27 травня "приземлили" російський гелікоптер Ка-52, який називають "Алігатором". Його знищили в Харківській області із застосуванням переносного зенітно-ракетного комплексу "Перун".
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