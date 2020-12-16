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Імпортні тест-системи на COVID-19 звільнили від податків

Автор: Олександр Білоус

Тест-системи звільняються від мита та ПДВ

Кабінет міністрів вніс зміни до постанови від 20 березня 2020 р. № 224, якою затверджений перелік лікарських засобів та медичних виробів, які звільняються від сплати ввізного мита та податку на додану вартість. Перелік доповнений новими позиціями.

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Відповідна постанова ухвалена під час засідання уряду 16 грудня 2020 року, яке транслювалося на Youtube.

Згідно з постановою, перелік доповнюється новими позиціями медичних виробів, а саме - тест-системами та обладнанням для проведення лабораторної діагностики відповідно до сучасних світових тенденцій та національних стандартів медичної допомоги.

Зокрема, від мита та ПДВ звільняються тест-системи, призначені для кількісного виявлення антитіл до нуклеокапсидного антигена коронавірусу SARS-CoV-2 у зразках сироватки та плазми крові людини методом імуноферментного аналізу та інші тест-системи.

Нагадаємо, Кабмін 2 грудня звільнив від податків імпортні вакцини проти коронавірусу. Постановою до переліку включені Vaccines (вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2).

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", наприкінці листопада 55% українців готові особисто зробити щеплення від коронавірусу, якщо вакцина буде безкоштовною. Не хочуть безкоштовно вакцинуватися 40% респондентів. Водночас, якщо вакцина буде платною, охочих зробити щеплення ставати менше - 35%, а 57% не будуть вакцинуватися за гроші.

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