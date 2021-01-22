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Імпічмент: Трамп найняв адвоката для свого захисту

США, П'ятниця 22 січня 2021 06:16
Імпічмент: Трамп найняв адвоката для свого захисту
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Даша Харченко

Колишній президент США Дональд Трамп найняв юриста з Південної Кароліни Бутча Бауэрса, який буде представляти його інтереси в Сенаті у справі про імпічмент. Бауерс представляв колишніх губернаторів-республіканців у Південній Кароліні.

Про це Reuters повідомило джерело, знайоме з цим питанням.

Хоча Бауерс відносно невідомий на національній сцені, він також працював у Міністерстві юстиції США за колишнього президента-республіканця Джорджа Буша.

За словами джерела, його рекомендував сенатор-республіканець Ліндсі Грем з Південної Кароліни, союзник Трампа.

Бауерс не відповів на запити про коментарі.

Нагадаємо, лідер сенатської меншості Мітч МакКоннелл пропонує лідеру більшості Чаку Шумеру відкласти початок процесу імпічменту колишнього президента Дональда Трампа до лютого. Це дасть менеджерам по імпічменту та захисту Трампа час на підготовку.

Раніше спікер Палати представників США Ненсі Пелосі проконсультувалася з сенаторами-демократами про готовність Сенату почати розглядати питання імпічменту 45-го президента США Дональда Трампа. Очікується, що статті з обвинуваченнями Трампа передадуть в Сенат вже завтра.

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Новини України В світі Сполучені Штати АмерикиімпічментДональд Трамп

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