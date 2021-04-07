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Імунізацію в Київській області відновлять: прибула нова партія COVID-вакцин

Новость на русском → Київська область, Середа 07 квітня 2021 12:18
Імунізацію в Київській області відновлять: прибула нова партія COVID-вакцин Фото: в Київську область прибула додаткова партія вакцин (kyivcity.gov.ua)
Автор: Андрій Василюк

В Київську область доставили чергову партію вакцин AstraZeneca/Covishield. Йдеться про додаткові 5 тисяч доз.

Про це повідомляє прес-служба Київської ОДА у Facebook.

Відповідне рішення було прийнято, згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я №629 від 5 квітня.

В ОДА зазначили, що першу поставку вакцин AstraZeneca/Covishield у кількості 16 600 доз на Київщині вже використали. Щеплення отримали 16 599 жителів, а ще одну дозу довелось утилізувати

"Завдяки отриманню додаткових доз кампанію з імунізації в області відновлять. Щеплення проти COVID-19 у Київській області й далі проводитимуть мобільні бригади. Паралельно продовжать роботу й 48 стаціонарних пунктів щеплень", - пояснили в прес-службі ОДА.

Нагадаємо, всього за вчора в Україні підтвердили 15 415 випадків COVID-19. При цьому госпіталізували 5587 осіб.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Київській області з суботи не зробили жодного щеплення від COVID-19. Всього прищепили вже понад 320 тисяч осіб. Ще двоє українців отримали дві дози.

Вчора стало відомо про підписання контракту на 10 млн доз вакцини Pfizer для України.

За словами Степанова, перші партії вакцини Pfizer надійдуть в Україну в найближчі місяці.

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