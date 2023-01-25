Имитировали расстрел гражданских в Ирпене. Украина сообщила о подозрении двум оккупантам

Согласно данным следствия, в течение марта 2022 года командир и старший стрелок разведчик отделения разведывательного взвода 104-го гвардейского десантно-штурмового Красного знамени полка вместе с другими бойцами проводили рейды в Ирпене. Оккупанты жестко и унизительно относились к гражданским и выискивали патриотически настроенных украинцев.

"Военные России незаконно проникли в жилой дом, где было двое гражданских лиц. Они нанесли удары по туловищу и голове потерпевшего и, имитируя убийство, осуществляли выстрелы рядом с головой", - пишет пресс-служба.

Для дальнейшего допроса, оккупанты вывели мужчину во двор и из-за якобы непредоставления "правдивой информации", направили на него оружие.

"Имитируя расстрел, он совершил две очереди выстрелов с одной и другой стороны потерпевшего, нанеся ему сильные моральные и психические страдания", - добавляет пресс-служба.

Фото: российские оккупанты (gp.gov.ua)