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Имитировали расстрел гражданских в Ирпене. Украина сообщила о подозрении двум оккупантам

Фото: российские оккупанты (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны двум российским военным, которые имитировали расстрел гражданских в Ирпене Киевской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Согласно данным следствия, в течение марта 2022 года командир и старший стрелок разведчик отделения разведывательного взвода 104-го гвардейского десантно-штурмового Красного знамени полка вместе с другими бойцами проводили рейды в Ирпене. Оккупанты жестко и унизительно относились к гражданским и выискивали патриотически настроенных украинцев.

"Военные России незаконно проникли в жилой дом, где было двое гражданских лиц. Они нанесли удары по туловищу и голове потерпевшего и, имитируя убийство, осуществляли выстрелы рядом с головой", - пишет пресс-служба.

Для дальнейшего допроса, оккупанты вывели мужчину во двор и из-за якобы непредоставления "правдивой информации", направили на него оружие.

"Имитируя расстрел, он совершил две очереди выстрелов с одной и другой стороны потерпевшего, нанеся ему сильные моральные и психические страдания", - добавляет пресс-служба.

Фото: российские оккупанты (gp.gov.ua)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что ДБР недавно объявило о подозрении двум жителям Херсонской области, которые во время оккупации начали сотрудничать с Россией.

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