Имя Трампа фигурирует в деле секс-преступника Эпштейна, - WSJ

По словам источников, в "файлах Эпштейна" также фигурируют имена многих известных личностей, которые пока что не раскрываются.

Отмечено, что в мае генпрокурор сообщил Трампу о том, что были названы имена многих других высокопоставленных лиц, однако Минюст не планирует публиковать какие-либо дополнительные документы, связанные с расследованием.

Между тем Конгресс вызвал в суд соучастницу и подругу Эпштейна Гислен Максвелл, которая находится в тюрьме. Она отбывает 20-летний срок за пособничество в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

В Белом доме уже отреагировали на публикацию The Wall Street Journal, отметив, что это "еще одна фейковая новость".

"Это не более чем продолжение фейковых новостей, состряпанных демократами и либеральными СМИ", - сказал пресс-секретарь Трампа Стивен Чунг.