Имя Трампа фигурирует в деле секс-преступника Эпштейна, - WSJ
Имя президента США Дональд Трамп фигурирует в файлах Министерства юстиции, касающихся покойного финансиста и секс-преступника Джеффри Эпштейна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal и The Guardain.
По словам источников, в "файлах Эпштейна" также фигурируют имена многих известных личностей, которые пока что не раскрываются.
Отмечено, что в мае генпрокурор сообщил Трампу о том, что были названы имена многих других высокопоставленных лиц, однако Минюст не планирует публиковать какие-либо дополнительные документы, связанные с расследованием.
Между тем Конгресс вызвал в суд соучастницу и подругу Эпштейна Гислен Максвелл, которая находится в тюрьме. Она отбывает 20-летний срок за пособничество в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.
В Белом доме уже отреагировали на публикацию The Wall Street Journal, отметив, что это "еще одна фейковая новость".
"Это не более чем продолжение фейковых новостей, состряпанных демократами и либеральными СМИ", - сказал пресс-секретарь Трампа Стивен Чунг.
"Дело Эпштейна"
Речь идет о деле миллиардера Джефри Эпштейна, участника и организатора светских тусовок и приятеля знаменитостей.
Финансиста обвинили в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.за что его посадили в тюрьму. В 2019 году Эпштейн совершил самоубийство в своей камере.
Трамп судится с The Wall Street Journal
Ранее в WSJ вышла статья, где говорилось, издание ознакомилось с письмом Трампа, которое тот в 2003 году якобы отправил Эпштейну в честь его 50-летия.
В нем была нарисована от руки обнаженная женщина. Трамп ответил, что это фейк, и предупредил, что подаст в суд на редакцию.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс позже заявил, что публикация WSJ о письме Трампа является "полной чушью".
Сам же президент США позже подтвердил, что подает в суд на газету из-за публикации материала. Он потребовал компенсацию в размере минимум 20 миллиардов долларов.
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