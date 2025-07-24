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Имя Трампа фигурирует в деле секс-преступника Эпштейна, - WSJ

Четверг 24 июля 2025 05:01
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Имя Трампа фигурирует в деле секс-преступника Эпштейна, - WSJ Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

Имя президента США Дональд Трамп фигурирует в файлах Министерства юстиции, касающихся покойного финансиста и секс-преступника Джеффри Эпштейна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal и The Guardain.

По словам источников, в "файлах Эпштейна" также фигурируют имена многих известных личностей, которые пока что не раскрываются.

Отмечено, что в мае генпрокурор сообщил Трампу о том, что были названы имена многих других высокопоставленных лиц, однако Минюст не планирует публиковать какие-либо дополнительные документы, связанные с расследованием.

Между тем Конгресс вызвал в суд соучастницу и подругу Эпштейна Гислен Максвелл, которая находится в тюрьме. Она отбывает 20-летний срок за пособничество в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

В Белом доме уже отреагировали на публикацию The Wall Street Journal, отметив, что это "еще одна фейковая новость".

"Это не более чем продолжение фейковых новостей, состряпанных демократами и либеральными СМИ", - сказал пресс-секретарь Трампа Стивен Чунг.

"Дело Эпштейна"

Речь идет о деле миллиардера Джефри Эпштейна, участника и организатора светских тусовок и приятеля знаменитостей.

Финансиста обвинили в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.за что его посадили в тюрьму. В 2019 году Эпштейн совершил самоубийство в своей камере.

Трамп судится с The Wall Street Journal

Ранее в WSJ вышла статья, где говорилось, издание ознакомилось с письмом Трампа, которое тот в 2003 году якобы отправил Эпштейну в честь его 50-летия.

В нем была нарисована от руки обнаженная женщина. Трамп ответил, что это фейк, и предупредил, что подаст в суд на редакцию.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс позже заявил, что публикация WSJ о письме Трампа является "полной чушью".

Сам же президент США позже подтвердил, что подает в суд на газету из-за публикации материала. Он потребовал компенсацию в размере минимум 20 миллиардов долларов.

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