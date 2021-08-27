Критикуючи самого себе: Ілон Маск незадоволений новим автопілотом Tesla

Автопілот Tesla останнім часом став предметом безлічі негативних відгуків. Навіть сам Ілон Маск визнав, що система Full Self-Driving вельми далека від ідеалу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Ілона Маска в Twitter.
Уряд США почав розслідування ефективності автопілота після серії зіткнень за участю Tesla. Багато власників, які доплатили близько 10 тисяч доларів за автопілот, змушені обмежувати себе у використанні цієї функції електромобіля.
Навіть глава Tesla Ілон Маск, чиї оптимістичні коментарі про найближчі перспективи повного автопілота з'являються із завидною періодичністю, засумнівався в можливостях автономної технології Full Self-Driving (FSD) власної компанії.
"Версія Beta 9.2 нашого автопілота насправді не найкращий наш продукт, - зазначив Маск в Twitter. - Але команда розробників згуртувалася, щоб створити поліпшену версію якомога швидше. Ми намагаємося створити єдину програму як для шосе, так і для міських вулиць, але це вимагає серйозної перепідготовки і перенавчання нейронної мережі".
Раніше повідомлялося, що вчені представили батарею для електромобілів рекордної ємності. Питома щільність зберігання енергії у нової батареї вдвічі вище, ніж у звичних літій-іонних акумуляторів.
Також ми писали, що Opel представив свій найменший електромобіль. Мініатюрний електромобіль Opel Rocks-e живиться від акумуляторної батареї ємністю 5,5 кВт•год і має єдиний електродвигун.