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Критикуючи самого себе: Ілон Маск незадоволений новим автопілотом Tesla

Автор: Константин Широкун

Автопілот Tesla останнім часом став предметом безлічі негативних відгуків. Навіть сам Ілон Маск визнав, що система Full Self-Driving вельми далека від ідеалу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Ілона Маска в Twitter.

Уряд США почав розслідування ефективності автопілота після серії зіткнень за участю Tesla. Багато власників, які доплатили близько 10 тисяч доларів за автопілот, змушені обмежувати себе у використанні цієї функції електромобіля.

Навіть глава Tesla Ілон Маск, чиї оптимістичні коментарі про найближчі перспективи повного автопілота з'являються із завидною періодичністю, засумнівався в можливостях автономної технології Full Self-Driving (FSD) власної компанії.

"Версія Beta 9.2 нашого автопілота насправді не найкращий наш продукт, - зазначив Маск в Twitter. - Але команда розробників згуртувалася, щоб створити поліпшену версію якомога швидше. Ми намагаємося створити єдину програму як для шосе, так і для міських вулиць, але це вимагає серйозної перепідготовки і перенавчання нейронної мережі".

Коментар Маска був відповіддю на опубліковане в Twitter відео, в якому один з автомобільних експертів дав невтішний відгук на систему автономного водіння Ford BlueCruise, яка встановлена в електромобілі Ford Mustang Mach-E.

Раніше повідомлялося, що вчені представили батарею для електромобілів рекордної ємності. Питома щільність зберігання енергії у нової батареї вдвічі вище, ніж у звичних літій-іонних акумуляторів.

Також ми писали, що Opel представив свій найменший електромобіль. Мініатюрний електромобіль Opel Rocks-e живиться від акумуляторної батареї ємністю 5,5 кВт•год і має єдиний електродвигун.

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