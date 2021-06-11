У гравця збірної Росії перед стартом Євро-2020 виявили COVID

У збірній Росії з футболу напередодні старту Євро-2020 у півзахисника Андрія Мостового виявили коронавірус. Через це його замінили у заявці на турнір захисником Романом Євгеньєвим.
Про це повідомляє прес-служба російської збірної у Telegram.
"У заявці збірної Росії на Євро-2020 відбулася зміна. У зв'язку з несприятливим результатом ПЛР-тестування Андрія Мостового тренерський штаб прийняв рішення включити замість нього в заявку на турнір захисника Романа Євгеньєва", - йдеться в повідомленні.
Збірна Росії в Санкт-Петербурзі 12 червня зіграє проти команди Бельгії. Росіяни на Євро - в одній групі зі збірними Бельгії, Данії та Фінляндії.
З бельгійцями та фінами вони зіграють в Санкт-Петербурзі 12 і 16 червня відповідно, а зі збірною Данії - в Копенгагені 21 червня.
Нагадаємо, Виконком Української асоціації футболу (УАФ) 11 червня одноголосно затвердив футбольний статус гасел "Слава Україні!" і "Героям слава!". Також як офіційний символ затверджено великий герб - карта України з Тризубом в центрі. Символи відтепер можуть офіційно використовуватися на міжнародній арені і в матчах національних збірних.
Раніше повідомлялося, що у Росії обурилися через нову форму українських футболістів, яка була запропонована для Євро 2020. Там заявили, що УЄФА повинна відреагувати й заборонити.