Игнат о последних атаках России: похоже на тактику тысячи порезов

"Эти порезы действительно тысячи. Мы уже не раз говорили, что в сентябре было 500, несколько сотен беспилотников было в октябре. Это такие своего рода действительно порезы. Враг пытается больно нас резать, кусать, обеспечивая себе какие-то определенный результат", - сказал Игнат. .

Он отметил, что чаще всего оккупанты запускают дроны-камикадзе из районов Приморско-Ахтарск (Краснодарский край РФ) и мыса Чауда (Крым).

Спикер также добавил, что ракеты Х-31, которую этой ночью россияне выпустили по Украине, трудно сбивать имеющимися средствами. Но Игнат подчеркнул, что если ракет нет в статистике сбитых, "это не всегда означает, что она попала в свою цель".

"Есть определенные средства противодействия, которые Силы обороны применяют, чтобы эти ракеты, которые мы не можем сбивать физически, не достигали своих целей. Так было и с ранее часто применявшимися ракетами Х-22 и "Ониксы" (россияне, - ред. )", - заявил Игнат.

Что этому предшествовало

Напомним, Россия в последнее время вместо массированных ракетных и дроновых атак стала применять меньше средств. Оккупанты из Краснодарского края или Крыма выпускают до 10 "Шахедов" и несколько ракет разных типов.

Эта ночь не стала исключением. Россияне 10 ноября выпустили по Украине 6 дронов и две ракеты Х-31 и Х-59. Силы противовоздушной обороны сбили 5 дронов и авиационную ракету Х-59.

Взрывы из-за работы ПВО слышали в Киевской, Черкасской, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской и Харьковской областях.

При этом Воздушные силы ВСУ, как и разведка, отмечают, что россияне, вероятно, накапливают ракеты, чтобы атаковать Украину в зимний период.