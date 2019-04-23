ІД взяла відповідальність за теракти на Шрі-Ланці

Бойовики "Ісламської держави" взяли відповідальність за теракти на Шрі-Ланці, в результаті яких загинули 321 людей. Про це повідомляє Euronews.

Поліція острова, після серії вибухів на Шрі-Ланці, виявила 87 детонаторів на автобусній зупинці Bastian Mawatha, розташованій в районі Петті в околицях столиці Коломбо.

Зазначимо, що на Шрі-Ланки відбулися 9 вибухів. Загинули щонайменше 321 людей, серед них 45 дітей. Влада Шрі-Ланки назвала теракти помстою за Нову Зеландію, де загинули 50 осіб.

Повідомлялося, що в результаті терактів загинули громадяни США, Данії, Китаю, Японії, Пакистану, Марокко, Індії і Бангладеш. Українців серед постраждалих і загиблих немає.

Нагадаємо, про можливі теракти на Шрі-Ланці розвідувальні служби Індії та США кілька разів попереджали владу країни. Іноземні спецслужби повторили свої попередження за кілька днів і годин до нападу.

РБК-Україна раніше писало, що представник опозиційного альянсу Сирії "Сили демократичної Сирії" Мустафа Балі оголосив про остаточну перемогу над "Ісламською державою". Терористи самостійно почали вести бойові дії в Сирії в 2013 році через два роки після початку громадянської війни. До початку 2014 року ісламісти контролювали великі території сходу, півночі, півдня та центру. Однак, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що незважаючи на перемогу над "Ісламською державою" в Сирії терористична загроза від цього угруповання залишається.