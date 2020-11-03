ІД взяла відповідальність за теракт у Відні

Серія нападів у Відні була організована бойовиками терористичної організації "Ісламська держава". Таку заяву опублікували самі бойовики.

Про це повідомляє портал спостереження за екстремістами SITE Intelligence Group.

Повідомлення про свою причетність до теракту ІГ розмістило в одному зі своїх телеграм-каналів. Доказів цього угрупування не надала.

Ісламісти взяли на себе відповідальність за стрілянину у Відні і опублікували фото вбитого терориста на ім'я Абу Дагна аль-Олбані, який заявляв про свою прихильність угруповання.

Нагадаємо, вчора ввечері в столиці Австрії Відні група терористів влаштувала стрілянину біля синагоги. Також терористи атакували ще ряд об'єктів у місті. За останніми даними, постраждали більше ніж 20 людей, також є загиблі.

Канцлер Австрії Себастьян Курц назвав серію атак у Відні "жахливим терактом", а також повідомив про ліквідацію одного з терористів.

Крім того, правоохоронці затримали одного з підозрюваних у скоєнні теракту у Відні. Місцеві ЗМІ пишуть, що затриманий є відомим ісламістом.

Також правоохоронці затримали 14 осіб, які входили в оточення терориста.