ІД взяла відповідальність за стрілянину в Торонто

Стрілка з Торонто назвали "солдатом Ісламської держави"

Терористична організація "Ісламська держава" взяла відповідальність за стрілянину в Торонто (Канада) 22 липня 2018 року. Про це повідомляє Reuters з посиланням на повідомлення інформаційного агентства терористів.

Повідомляється, що стрілок "був солдатом Ісламської держави та скоїв напад у відповідь на заклики атакувати громадян країн антитерористичної коаліції". У той же час ІД не надала додаткових подробиць або доказів причетності до стрілянини в Торонто.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що канадська поліція встановила особу стрілка з Торонто. Ним виявився Фейсал Хуссейн. Члени його сім'ї заявили, що він страждав психічними розладами, зокрема, психозом і депресією.

Стрільба в Торонто сталася 22 липня 2018 року. За словами очевидців, вони чули від 10 до 20 пострілів. В результаті інциденту загинув 18-річний випускник середньої школи та 10-річна дівчинка. Ще 13 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Нападник був ліквідований на місці події.