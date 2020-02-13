На контейнеровозі, що йде до Одеси, немає підозр на коронавірус, - МОЗ

На контейнеровозі CMA CGM URAL, який повинен сьогодні зайти в порт Одеси, немає підозр на коронавірус. Про це йдеться в повідомленні МОЗ України.

Повідомляється, що у членів екіпажу немає підозри на СОVID-19. Зафіксовано випадки захворювання на гострі респіраторні вірусні інфекції. Судно CMA CGM URAL вийшло з останнього порту Китаю Шеко 16 січня 2020.

"З огляду на максимальний 14-денний інкубаційний період захворювання СОVID-19 і з огляду на термін 27 днів з виходу судна з порту Китаю до приходу в порт Одеса, а також на перевірки членів екіпажу судна в попередніх портах - епідемічна ситуація на судні є благополучною", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до Одесу йде контейнеровоз з Китаю, команда судна перехворіла.

Раніше також стало відомо, що спалах коронавірусу в Китаї може викликати дефіцит ліків в ЄС. Річ у тому, що велика кількість хімічних речовин для фармацевтичної промисловості виробляється саме в Китаї, зокрема в провінції Хубей, яка є епіцентром розповсюдження коронавірусу.