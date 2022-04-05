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Треба бути ідіотом. Арестович виключив повернення РФ у Київську та Чернігівську області

Фото: радник глави ОП Олексій Арестович (facebook com alexey arestovich)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Радник голови офісу президента Олексій Арестович виключив можливість повернення російських військ у Київську та Чернігівську область. За його словами, потрібно бути "повним ідіотом", щоб знову намагатися завоювати ці території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Арестовича в телемарафоні.

"Це практично нереально. Треба бути повним ідіотом з військової точки зору, навіть більше ніж росіяни. Тому що точки зору військової науки і практики не покидають територію, щоб знову брати", - сказав Арестович про можливість повернення російських окупантів в Київську і Чернігівську області.

За його словами, росіянам доведеться збирати нове військове угруповання для нового вторгнення в ці області. Однак зробити це буде набагато складніше і навіть неможливо.

"Давайте залишимо 1%, Що це можливо, щоб не говорити 100%", - додав Арестович.

Нагадаємо, з початку квітня російські окупанти почали відступати з Київської, Чернігівської та Сумської областей. Через кілька днів Збройні Сили України вийшли на кордони з Білоруссю і Росією.

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