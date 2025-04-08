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"Идиот". Маск вспылил на советника Трампа

Фото: Илон Маск (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Руководитель Tesla Илон Маск назвал "идиотом" советника президента США по вопросам пошлин Питера Наварро. Миллиардеру не понравилось, что его работу приравняли к простому "сборщику" автомобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Наварро в эфире телеканала CNBC и Маска в соцсети X.

Что сказал Наварро

По словам советника президента США по вопросам пошлин, Илон Маск не является производителем автомобилей. 

"Он - сборщик автомобилей. Во многих случаях, если вы поедете на его завод в Техасе, то увидите, что значительная часть двигателей, которые он получает (а в случае с электромобилями - это батареи), происходят из Японии и Китая. Электроника поступает из Тайваня", - отметил Наварро. 

Реакция Маска

Илон Маск достаточно резко отреагировал на такое заявление. 

"Наварро действительно идиот. То, что он здесь говорит, является очевидной ложью", - написал он у себя в X. 

Он также заверил, что у Tesla больше всего автомобилей американского производства

"Наварро тупее мешка с кирпичами. По любому определению, Tesla - самый вертикально интегрированный автопроизводитель в Америке с самым высоким процентом американского содержания", - добавил миллиардер. 

Ссора Маска с Рубио

Стоит заметить, что это уже не первая ссора Маска с американским чиновником. В частности, недавно The New York Times узнало, что госсекретарь США Марко Рубио разозлился на миллиардера.

Ссора произошла после того, как Маск обвинил главу Госдепа в том, что он не сократил штат.

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