"Идиот". Маск вспылил на советника Трампа

Руководитель Tesla Илон Маск назвал "идиотом" советника президента США по вопросам пошлин Питера Наварро. Миллиардеру не понравилось, что его работу приравняли к простому "сборщику" автомобилей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Наварро в эфире телеканала CNBC и Маска в соцсети X.
По словам советника президента США по вопросам пошлин, Илон Маск не является производителем автомобилей.
"Он - сборщик автомобилей. Во многих случаях, если вы поедете на его завод в Техасе, то увидите, что значительная часть двигателей, которые он получает (а в случае с электромобилями - это батареи), происходят из Японии и Китая. Электроника поступает из Тайваня", - отметил Наварро.
Илон Маск достаточно резко отреагировал на такое заявление.
"Наварро действительно идиот. То, что он здесь говорит, является очевидной ложью", - написал он у себя в X.
Он также заверил, что у Tesla больше всего автомобилей американского производства
"Наварро тупее мешка с кирпичами. По любому определению, Tesla - самый вертикально интегрированный автопроизводитель в Америке с самым высоким процентом американского содержания", - добавил миллиардер.
Стоит заметить, что это уже не первая ссора Маска с американским чиновником. В частности, недавно The New York Times узнало, что госсекретарь США Марко Рубио разозлился на миллиардера.
Ссора произошла после того, как Маск обвинил главу Госдепа в том, что он не сократил штат.
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