ua en ru
Вт, 08 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

"Идиот". Маск вспылил на советника Трампа

Вторник 08 апреля 2025 19:22
UA EN RU
"Идиот". Маск вспылил на советника Трампа Фото: Илон Маск (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Руководитель Tesla Илон Маск назвал "идиотом" советника президента США по вопросам пошлин Питера Наварро. Миллиардеру не понравилось, что его работу приравняли к простому "сборщику" автомобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Наварро в эфире телеканала CNBC и Маска в соцсети X.

Что сказал Наварро

По словам советника президента США по вопросам пошлин, Илон Маск не является производителем автомобилей.

"Он - сборщик автомобилей. Во многих случаях, если вы поедете на его завод в Техасе, то увидите, что значительная часть двигателей, которые он получает (а в случае с электромобилями - это батареи), происходят из Японии и Китая. Электроника поступает из Тайваня", - отметил Наварро.

Реакция Маска

Илон Маск достаточно резко отреагировал на такое заявление.

"Наварро действительно идиот. То, что он здесь говорит, является очевидной ложью", - написал он у себя в X.

Он также заверил, что у Tesla больше всего автомобилей американского производства

"Наварро тупее мешка с кирпичами. По любому определению, Tesla - самый вертикально интегрированный автопроизводитель в Америке с самым высоким процентом американского содержания", - добавил миллиардер.

Ссора Маска с Рубио

Стоит заметить, что это уже не первая ссора Маска с американским чиновником. В частности, недавно The New York Times узнало, что госсекретарь США Марко Рубио разозлился на миллиардера.

Ссора произошла после того, как Маск обвинил главу Госдепа в том, что он не сократил штат.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Илон Маск
NEWS
Зеленский раскрыл детали о китайцах, которых ВСУ захватили в плен в Донецкой области
Зеленский раскрыл детали о китайцах, которых ВСУ захватили в плен в Донецкой области
DAILY
Трамп толкает мир в кризис? Почему страх торговой войны обваливает фондовые рынки
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Трамп толкает мир в кризис? Почему страх торговой войны обваливает фондовые рынки