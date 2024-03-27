"ИГИЛ остается мощной угрозой". Госсекретарь США прокомментировал теракт в Подмосковье

"К сожалению, нам напоминают, что ИГИЛ остается реальной угрозой. И несмотря на очень хорошую работу, которую мы проделали за эти годы, чтобы противостоять этой угрозе и значительно уменьшить ее, ужасное нападение под Москвой лишь несколько дней назад напомнило нам, что ИГИЛ остается потенциально мощной силой, с которой мы должны продолжать иметь дело", - сказал Блинкен.

Он также выразил печаль из-за гибели такого количества людей и отметил необходимость бороться с ИГИЛ, чтобы не допустить его возрождения.

Хусейн также осудил стрельбу 22 марта и отметил, что ИГИЛ все еще является угрозой безопасности и миру на Ближнем Востоке и в других местах.