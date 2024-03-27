"ИГИЛ остается мощной угрозой". Госсекретарь США прокомментировал теракт в Подмосковье

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прокомментировал теракт в торговом центре Крокус Сити Холл в Подмосковье. По словам Энтони Блинкена, событие стало напоминанием о том, что ИГИЛ все еще остается мощной угрозой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его совместную пресс-конференцию с главой МИД Ирака Фуадом Хусейном.
"К сожалению, нам напоминают, что ИГИЛ остается реальной угрозой. И несмотря на очень хорошую работу, которую мы проделали за эти годы, чтобы противостоять этой угрозе и значительно уменьшить ее, ужасное нападение под Москвой лишь несколько дней назад напомнило нам, что ИГИЛ остается потенциально мощной силой, с которой мы должны продолжать иметь дело", - сказал Блинкен.
Он также выразил печаль из-за гибели такого количества людей и отметил необходимость бороться с ИГИЛ, чтобы не допустить его возрождения.
Хусейн также осудил стрельбу 22 марта и отметил, что ИГИЛ все еще является угрозой безопасности и миру на Ближнем Востоке и в других местах.
Вечером в пятницу, 22 марта в городе Красногорск в Подмосковье несколько вооруженных мужчин в камуфляже устроили стрельбу в торговом центре "Крокус Сити Холл". По данным россиян, в результате атаки погибли более 100 человек.
Ответственность за теракт взяла группировка ИГИЛ. Несмотря на это, россияне пытаются повесить теракт на Украину. Так, диктатор Владимир Путин заявил, что террористы якобы хотели скрыться в Украине, где для них было подготовлено "окно".
Накануне глава ФСБ России Александр Бортников заявил, что США, Великобритания и Украина стоят за терактом в Подмосковье.
При этом, по данным Bloomberg, окружение Путина не верит в его теорию о связи Украины и теракта под Москвой.
Следует отметить, что Госдеп США Мэтью Миллер ответил на попытки россиян привлечь Украину к теракту в Подмосковье. Он подчеркнул, что обвинение Украины со стороны российских официальных лиц, в том числе диктатора Путина, является "лишь пропагандой для оправдания их продолжающейся агрессии против Украины".
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