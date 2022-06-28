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Ідентифіковано офіцерів РФ, які віддавали накази про розстріл і катування людей в Київській області

Фото: ідентифіковано офіцерів РФ, які віддавали накази про розстріл і катування людей в Київській області (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Правоохоронці повідомили російських офіцерів про підозру у видачі наказів про розстріл і катування людей в Київській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального прокурора Ірину Венедіктову та СБУ.

Мова йде про командира мотострілецького батальйону Максима Краснощокова та Олександра Васильєва, помічника командира з фізичної підготовки мотострілецької роти 15-ої окремої мотострілецької бригади 2-ої гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу Збройних сил Росії.

Правоохоронці мають докази того, що у лютому під час окупації села Перемога Броварського району за наказом цих майорів окупанти захопили 7 мирних мешканців.

"Під час жорстоких незаконних допитів бранців вони вибивали із чоловіків інформацію про ЗСУ, Нацгвардію, тероборону та правоохоронців. Знаряддям мук були руки, ноги і зброя катів. 5 заручників вони наказали розстріляти, що підлеглі і зробили у їхній присутності", - написала вона.

Правоохоронці повідомили російських офіцерів про підозру в порушенні законів і звичаїв війни, поєднаному з вбивством.

Генпрокурор також додає, що помічника командира з фізпідготовки раніше було викрито на звірствах в Богданівці. Зазначається, що правоохоронці зібрали достатньо підтверджень того, що наприкінці березня він діяв за наказом іншого командира і знущався із настоятеля місцевого храму та тероборонівця. Чоловік тримав полоненого в підвалі і бив, поставивши на коліна зі скутим кайданками руками.

Нагадаємо, окупанти вихвалюються катуванням українських військових та обстрілами мирних селищ.

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Ірина ВенедіктоваВійна Росії проти України