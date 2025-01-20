Идентифицированы 12 военных РФ, причастных к расстрелу в Буче, командиру объявлено подозрение

По данным полиции, среди убитых россиянами мирных людей - женщины, мужчины и дети в возрасте от 14 до 69 лет. Они были расстреляны из автоматов и боевых машин в тот момент, когда пытались доехать на работу или к родственникам, эвакуировать семью из зоны боевых действий или просто найти еду.

В ходе следствия были установлены все обстоятельства этого военного преступления и идентифицированы все российские военные, причастные к убийствам. Это 12 десантников 234-го десантно-штурмового полка из Пскова. Их командир отдал приказ занять сектор на перекрестке улиц Вокзальной и Яблунской и вести огонь на поражение по всем, кто попадал в их поле зрения. Он лично контролировал выполнение приказа, давал указания по обустройству огневых позиций и дежурству на них российских военных.

Были собраны доказательства, подтверждающие факт отдачи приказа на расстрел гражданских командиром псковских десантников. Следователи сообщили ему о подозрении в отдаче приказа, нарушающего законы и обычаи войны, соединенного с умышленным убийством. За содеянное фигуранту грозит пожизненное лишение свободы.